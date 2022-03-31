Amazon розширили правила корпоративної культури компанії

Компанія Amazon має унікальні бізнес-принципи і корпоративну культуру. У повсякденній роботі кожного працівника компанії відстежується чітке дотримання 14 правил - принципів лідерства. Перед звільненням Джеффа Безоса в принципи лідерства компанії додали ще два пункти.

Принципи лідерства Amazon

Одержимість клієнтом Володіння (часткою в компанії) Винаходити і спрощувати Правота Вчитися і бути цікавим Наймати і розвивати кращих Наполягати на високих стандартах Думати масштабно Діяти Бути ощадливим Заробляти довіру Пірнати глибоко Мати стрижень: не погоджуватися і приймати рішення Досягати результатів

Нові принципи лідерства

1. Намагатися бути кращим роботодавцем Землі

Керівники компанії прагнуть докладати максимум зусиль для того, щоб створити більш безпечне, продуктивне, різноманітне і справедливе робоче середовище. Їм властиво проявляти співчуття, розважатися на роботі і допомагати іншим весело проводити час.

"Керівники задаються питанням: чи ростуть мої товариші по службі? Вони наділені повноваженнями? Чи готові вони до того, що буде далі? У них є бачення і відданість особистому успіху своїх співробітників, чи то в Amazon, чи десь ще", - йдеться в повідомленні.

2. Успіх і масштаб несуть широку відповідальність

"Ми почали в гаражі, але нас там більше немає. Ми великі, ми впливаємо на світ, і ми далекі від досконалості. Ми повинні бути смиренними і піклуватися навіть про побічні ефекти наших дій. Наші місцеві спільноти, планета і майбутні покоління потребують того, щоб ми ставали кращими з кожним днем", - відзначають в Amazon.

Таким чином, необхідно починати кожен день з рішучості ставати краще - для клієнтів, співробітників, партнерів і світу в цілому. Запорука успіху - завершувати робочий день з усвідомленням того, що завтра команда зможе зробити ще більше. "Лідери створюють більше, ніж споживають, і завжди залишають речі кращими, ніж вони їх знайшли", - резюмують в компанії.

Джефф Безос покине пост CEO компанії 5 липня 2021 року. Він передасть керівництво голові Amazon Web Services Енді Яссі. Засновник компанії стане виконавчим головою ради директорів Amazon. Тому мільярдер зможе активніше займатися новими продуктами і цікавими ініціативами.