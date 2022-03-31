Amazon розширили правила корпоративної культури компанії

Компанія Amazon має унікальні бізнес-принципи і корпоративну культуру. У повсякденній роботі кожного працівника компанії відстежується чітке дотримання 14 правил - принципів лідерства. Перед звільненням Джеффа Безоса в принципи лідерства компанії додали ще два пункти.
Принципи лідерства Amazon
- Одержимість клієнтом
- Володіння (часткою в компанії)
- Винаходити і спрощувати
- Правота
- Вчитися і бути цікавим
- Наймати і розвивати кращих
- Наполягати на високих стандартах
- Думати масштабно
- Діяти
- Бути ощадливим
- Заробляти довіру
- Пірнати глибоко
- Мати стрижень: не погоджуватися і приймати рішення
- Досягати результатів
Нові принципи лідерства
Керівники компанії прагнуть докладати максимум зусиль для того, щоб створити більш безпечне, продуктивне, різноманітне і справедливе робоче середовище. Їм властиво проявляти співчуття, розважатися на роботі і допомагати іншим весело проводити час.
Таким чином, необхідно починати кожен день з рішучості ставати краще - для клієнтів, співробітників, партнерів і світу в цілому. Запорука успіху - завершувати робочий день з усвідомленням того, що завтра команда зможе зробити ще більше. "Лідери створюють більше, ніж споживають, і завжди залишають речі кращими, ніж вони їх знайшли", - резюмують в компанії.Джефф Безос покине пост CEO компанії 5 липня 2021 року. Він передасть керівництво голові Amazon Web Services Енді Яссі. Засновник компанії стане виконавчим головою ради директорів Amazon. Тому мільярдер зможе активніше займатися новими продуктами і цікавими ініціативами.
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