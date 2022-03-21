OLX Робота назвали найпопулярніші спеціальності в Україні

Сервіс OLX Робота провів дослідження про те, ким мріє бути нинішня молодь і яку зарплату вони бачать стартовою на першій роботі. Також були задані питання батькам - про переважну сферу роботи дітей, доходи і розвиток професії. Згідно з опитуванням, понад 78% українських підлітків не хочуть працювати за отриманою спеціальністю.

Незважаючи на те, що 31% учасників ЗНО в цьому році не склали тест з математики, більшість абітурієнтів та студентів планують працювати в сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель, і очікують зарплату на рівні 5-10 тисяч гривень.

У період літніх канікул 2/3 молоді шукають тимчасовий підробіток, а 1/3 - постійну роботу. У той самий час більшість - 40% - готові працювати за 5-10 тисяч гривень на місяць, 28% - за 10-15 тисяч гривень, 15% - від 15 тисяч гривень і більше.

Найпопулярніші 5 сфер серед молоді виглядають так:

торгівля і продажі - 18%;

бари/ресторани/кафе - 17%;

IТ/телеком/комп'ютери - 11%;

маркетинг/реклама/дизайн/SMM - 10%;

будівництво - 6%.

Найменше українська молодь бачить себе в науці - тільки 0,33% опитаних; в авіації, військовій справі - по 0,58% респондентів.

Згідно з опитуванням OLX Робота, кожен третій опитаний батько хоче, щоб його діти працювали в приватному секторі, кожен четвертий - щоб вони самі стали підприємцями малого/середнього бізнесу, а кожен п'ятий - щоб стали держслужбовцями. Найменше бачать своїх дітей в сфері освіти - 4%, стартапів - 5% і в громадському секторі - 6%.

До речі, кожен п'ятий дорослий вважає, що для першої роботи його дитини буде оптимальною зарплата в 20 тис. грн/місяць і більше. Така ж кількість вважає прийнятною 15-20 тис. грн. Однак на думку більшості батьків - 55% - хорошою оплатою для старту буде сума від 5 до 15 тис. грн на місяць.