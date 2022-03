Bloomberg прогнозує дефолт РФ вже цієї середи

15:03 15 березня Київ, Україна





«Дефолт Росії наприкінці 1990-х був викликаний внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя», – зазначають аналітики. Зовнішній борг РФ та її компаній досягає 150 млрд доларів, і вже в середу за ним може бути оголошено дефолт . 16 березня – день, коли Росія має виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від цього дня залежатимуть дефолтні перспективи Росії.

Bloomberg очікує три сценарії:



1. Росія таки виплатить борг у доларах. Це означає, що дефолт відкладається принаймні до 4 квітня.

Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями у доларах. Це тимчасово запобігає борговій кризі. Проте інвестори чекатимуть на виплати за доларовими облігаціями зі строком погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то ця дата стане новою датою можливого дефолту РФ.



2. Росія платить у рублях. Проте виплата в середу вважатиметься здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт:

Росія здійснює погашення доларових облігацій у рублях. Деякі контракти щодо облігацій передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими мають бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом. Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, у якій валюті будуть виплачені гроші. При цьому в РФ затвердили тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, що дозволяє виплати у рублях.



3. Росія взагалі не платить. Невиплата у середу запустить пільговий період 30 днів, після чого настає дефолт.

Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді РФ матиме тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому разі для Росії буде заблоковано доступ до фінансування.

Як кажуть експерти, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів за боргом у іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Зараз борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, у тому числі «Газпрому» – 25,5 млрд доларів США, РЗ – 4,9 млрд доларів США, «Лукойлу» та Сбербанка - по 3 млрд доларів США.



Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній валюті до "C" з "B". Довгостроковий РДЕ Росії в національній валюті погіршений до "C" з "B+", Короткострокові РДЕ в іноземній та національній валюті знижено до "C" з "B", стеля країнового рейтингу - до "B-" з "B".