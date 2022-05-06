Shell продає свої АЗС у росії

10:38 06 травня Київ, Україна

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell має намір продати мережу АЗС у росії. Серед потенційних покупців – російська нафтова компанія ЛУКОЙЛ.

Про це пише Forbes із посиланням на джерела.

Співробітники російського офісу Shell вже повідомили, що компанія знайшла покупця на свій автозаправний бізнес. Сторони поки не уклали угоду. Наразі ведуться переговори.



Співрозмовник видання додав, що Shell продає всі заправки разом із персоналом із умовою, що співробітникам платитимуть поточні зарплати до кінця року. Представник Shell підтвердив, що компанія веде переговори із «незалежними зацікавленими сторонами». Він запевнив, що процес іде у повній відповідності до санкцій, законів і правил країн, в яких працює Shell.

Одне із джерел видання каже, що в навантаження до АЗС Shell хоче передати і свій завод з виробництва мастильних матеріалів.



У росії у Shell налічується понад 370 АЗС у 28 містах. Частина належить самій компанії, деякі працюють під брендом Shell з франшизи. На початку березня компанія оголосила про поетапне припинення діяльності в росії.