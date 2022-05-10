Fitch підтвердило рейтинг "B" для України і поліпшило прогнози на перспективу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, спираючись на позитивну динаміку і економічну стабільність України щодо світової пандемії, поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, підтвердивши сам рейтинг на рівні "B".
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Крім того, міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування, незважаючи на триваючу затримку з траншем МВФ за програмою stand by.
Fitch прогнозує, що дефіцит держбюджету знизиться в 2021 році до 4% ВВП, вказуючи, що за підсумками першого півріччя він склав 1,8% ВВП.
Агентство очікує подальшого зниження дефіциту до 3,2% ВВП в 2022 році завдяки "ресурсному" законопроєкту.
Fitch також вказує, що грошові залишки уряду на кінець липня в $2,0 млрд (82% з яких у валюті) і $2,7 млрд від нового розподілу SDR МВФ допоможуть Україні пройти пік зовнішніх виплат $2,2 млрд у вересні і здійснити бюджетні витрати.
Агентство також вказує на помірний прогрес в програмі реформ з часу останнього перегляду в лютому. Цього поки недостатньо для отримання $0,7 млрд траншу МВФ і EUR06 млрд макродопомоги ЄС, але частину цих коштів, за оцінками Fitch, Україна отримає в 2021 році, а програма stand by буде продовжена на 2022 рік.
Агентство також прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,1% при інфляції 9,2% завдяки агросектору та зростання доходів населення, хоча низький рівень вакцинації зберігає ризики для такого прогнозу.
На думку Fitch, в 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% при інфляції 6%, а в 2023 році - до 3,5%.
Крім того, міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування, незважаючи на триваючу затримку з траншем МВФ за програмою stand by.
Fitch прогнозує, що дефіцит держбюджету знизиться в 2021 році до 4% ВВП, вказуючи, що за підсумками першого півріччя він склав 1,8% ВВП.
Агентство очікує подальшого зниження дефіциту до 3,2% ВВП в 2022 році завдяки "ресурсному" законопроєкту.
Fitch також вказує, що грошові залишки уряду на кінець липня в $2,0 млрд (82% з яких у валюті) і $2,7 млрд від нового розподілу SDR МВФ допоможуть Україні пройти пік зовнішніх виплат $2,2 млрд у вересні і здійснити бюджетні витрати.
Агентство також вказує на помірний прогрес в програмі реформ з часу останнього перегляду в лютому. Цього поки недостатньо для отримання $0,7 млрд траншу МВФ і EUR06 млрд макродопомоги ЄС, але частину цих коштів, за оцінками Fitch, Україна отримає в 2021 році, а програма stand by буде продовжена на 2022 рік.
Агентство також прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,1% при інфляції 9,2% завдяки агросектору та зростання доходів населення, хоча низький рівень вакцинації зберігає ризики для такого прогнозу.
На думку Fitch, в 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% при інфляції 6%, а в 2023 році - до 3,5%.
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