Forbes перерахував найбагатших аграріїв у світі

12:31 04 січень Київ, Україна

Новий список аналітичного видання Forbes свідчить про те, що Китай, як і раніше, займає лідируюче місце у списку найуспішніших аграріїв у світі. Причому як за кількістю тих, хто увійшов до Топ-10, так і за грошовими обсягами зароблених капіталів.



До десятки найбагатших аграріїв світу також увійшли громадяни США, Росії, Чехії та Саудівської Аравії.



Отже, лідируючу позицію у списку займає Лю Йоншин із заробленим капіталом у 6,6 мільярда доларів. Він свого часу відокремився від брата, котрий виявився, до речі, другим у відповідному списку, заснував компанію і успішно займається продажем кормів для худоби.



Лю Юнхао посів друге місце, а на рахунку має 4,6 мільярда зароблених на свинарстві грошей.



На третьому місці розмістилася пара зі США - Стюарт і Лінда Рєзніки, чий заробіток за 2021 рік досяг 4 мільярдів доларів. Подружжя займається продажем мигдалю, апельсинів, грейпфрутів та інших корисних для здоров'я продуктів. Відомо, що Стюарт має українське коріння, зокрема, його дід свого часу емігрував з України.



Четверте місце дісталося Принцу Султану бін Мохаммеду бін Сауду Ал Кабіру із Саудівської Аравії (3,8 млрд доларів за виробництво молока та діяльність конезаводу).



На п'ятому місці Гаррі Стайн з Америки з капіталом 3,5 мільярда доларів. Він є власником насіннєвої імперії.



Шосте місце законно посідає Андрій Бабіш із Чехії з 3,4 млрд доларами на рахунках. Він спеціалізується на обробці 100 тисяч га землі.



На сьомій позиції списку розташувався Вадим Мошкович із Росії з капіталом у 2,3 млрд доларів, зароблених на продажу горілки, нафти та нерухомості. На цей момент він також займається обробкою землі та виробляє свинину та цукор.



Восьме місце належить Цінь Інліню. Він заробив 2 млрд доларів, ставши найбільшим свинарем у Китаї.



Дев'яте місце відведено для Фу Гуанміня (1,5 млрд доларів) – птахівник та постачальник м'яса курей для мережі ресторанів швидкого харчування.



Замикає Топ-10 найбагатших аграріїв Бао Хоншин із Китаю, на рахунку якого 1,3 млрд доларів за розробку, виробництво та торгівлю кормами для свиней, їхнє розведення, а також за торгівлю зерновими.