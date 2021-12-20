Bitcoin опустився в ціні

Біткоїн за добу провалився в ціні практично на 18%. У суботу, 4 грудня, він коштував у середньому 57 652 долари, а вже до неділі 5 грудня зафіксовано його мінімальну вартість на добу у розмірі 42 019 доларів.
У відсотковому співвідношенні падіння біткоїну встановлено на 17,65%.
До речі, після такого крутого падіння наступної доби криптовалюта почала знову дорожчати. Так, станом на 6 грудня, 09:35 ранку, її ціна становить 48 114 доларів.
Нагадаємо, що 9 листопада дві відомі криптовалюти, зокрема Bitcoin та Ether, досягли своїх історичних максимумів. Аналітики вважають, що їхнє зростання пов'язане з бажанням великих інвесторів пом'якшити інфляційні небезпеки. Так, біткоїн торгувався по 68641 долару, що перевищує показники листопада попереднього року на 340%. Ефіріум у свою чергу підскочив до ціни в 4857 доларів, що в річному порівнянні показує зростання на 960%.
У відсотковому співвідношенні падіння біткоїну встановлено на 17,65%.
До речі, після такого крутого падіння наступної доби криптовалюта почала знову дорожчати. Так, станом на 6 грудня, 09:35 ранку, її ціна становить 48 114 доларів.
Нагадаємо, що 9 листопада дві відомі криптовалюти, зокрема Bitcoin та Ether, досягли своїх історичних максимумів. Аналітики вважають, що їхнє зростання пов'язане з бажанням великих інвесторів пом'якшити інфляційні небезпеки. Так, біткоїн торгувався по 68641 долару, що перевищує показники листопада попереднього року на 340%. Ефіріум у свою чергу підскочив до ціни в 4857 доларів, що в річному порівнянні показує зростання на 960%.
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