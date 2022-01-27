S&P оцінює кредитний рейтинг Білорусі як негативний

09:33 13 вересень Київ, Україна

Якщо раніше кредитний рейтинг Білорусі вважався досить стабільним, то тепер ситуація змінилася докорінно. Після початку відомих подій зникла будь-яка визначеність у фінансовому майбутньому країни. Тому Міжнародне рейтингове агентство Standard and Poor's (S&P) змінило прогноз довгострокового суверенного кредитного рейтингу Білорусі на негативний.

Негативний прогноз "відображає зростання ризиків для фінансової стабільності банківської системи" Білорусі, пояснює рейтингове агентство. Воно відзначає також "прискорення обміну населенням заощаджень на іноземну валюту та вилучення грошових коштів з дебетових вкладів протягом серпня", після президентських виборів.

З точки зору S&P, "при песимістичному сценарії розвитку подій це може привести до виснаження валютних резервів центробанку Білорусі та створити ризики для здатності уряду виконувати свої зобов'язання".

За оцінкою агентства, з перших чисел серпня валові резерви республіки скоротилися на $1,4 млрд, до показника, еквівалентного забезпеченню імпорту валютними резервами протягом 2,6 місяця.

S&P вказує також на "зростання невизначеності" в Білорусі, яке може відбитися на економічному зростанні республіки та її доступі до позикових коштів на зовнішньому ринку "протягом наступних 12-18 місяців".

Агентство визнає, що могло знизити рейтинги Білорусі, якби вона не отримала кредитні лінії від Росії та Китаю.

Раніше повідомлялося, що в ході торгів на Білоруській валютно-фондовій біржі білоруський рубль впав до рекордного мінімуму - $/2,675 руб.

Нагадаємо, Національний банк Білорусі припинив видачу короткострокових кредитів рефінансування комерційним банкам на умовах овернайт в спробі таким чином перешкодити девальвації білоруського рубля.