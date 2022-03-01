Mastercard почав відключати російські банки від системи

Згідно з новими західними санкціями, платіжна система Mastercard відключила кілька російських фінансових організацій.
Про це йдеться у заяві глави компанії Майкла Мібаха.
Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо працювати з регулюючими органами найближчими днями, щоб повністю дотримуватися наших зобов'язань», - йдеться у заяві.
Після відключення від платіжної системи Mastercard картки цих банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах. У Росії вони діятимуть, оскільки у країні платежі обробляються внутрішньою державною системою платіжних карт.
Мібах також заявив, що вторгнення російських військових сил в Україну стало спустошливим для громадян країни. "Наші думки з тими, кого це торкнулося", - додав він.
Окрім цього, Mastercard працює з партнерами щодо відправлення в Україну гуманітарної допомоги.
Про це йдеться у заяві глави компанії Майкла Мібаха.
Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard. Ми продовжимо працювати з регулюючими органами найближчими днями, щоб повністю дотримуватися наших зобов'язань», - йдеться у заяві.
Після відключення від платіжної системи Mastercard картки цих банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах. У Росії вони діятимуть, оскільки у країні платежі обробляються внутрішньою державною системою платіжних карт.
Мібах також заявив, що вторгнення російських військових сил в Україну стало спустошливим для громадян країни. "Наші думки з тими, кого це торкнулося", - додав він.
Окрім цього, Mastercard працює з партнерами щодо відправлення в Україну гуманітарної допомоги.
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