JPMorgan Chase зробив прогноз про економіку України

Інвестиційний банк JPMorgan Chase очікує, що ВВП України виросте на 5,6% в цьому році. Про це йдеться в квітневому звіті інвестбанку.

Такий прогноз набагато вище, ніж у Національного банку України, який знизив свій прогноз до 3,8%. Мінекономіки опублікувало «консенсус-прогноз» в 4,1%. JPMorgan засновує свій оптимізм на зростанні світової економіки і ЄС у другому півріччі, а також на відновленні запасів і різкому збільшенні інвестицій в Україну.

У JPMorgan вважають, що Україна отримає гроші від МВФ в серпні-вересні.

Інший американський банк, Citi, рекомендує інвесторам купувати ВВП України на тлі відновлення глобального економічного зростання і після недавнього розміщення єврооблігацій України. Раніше аналітики Morgan Stanley також пропонували використовувати недавнє падіння вартості ВВП-варантів України, особливо якщо ціна опуститься нижче 100%, для покупки цих інструментів.