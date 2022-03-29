World health report підрахував кількість мільйонерів в світі - подробиці

Щорічна доповідь World health report висвітлила кількість мільйонерів в світі. Згідно з даними, кількість багатих людей виросла на 7,5%. За підрахунками аналітиків, сумарно статок мільйонерів становить 79,5 трильйона доларів.

Збільшилася і кількість заможних людей - більш ніж на 6%. Зараз їх близько 20,8 млн осіб. Найбільше цьому посприяв істотний підйом фондових ринків. До недавнього часу і за кількістю багатіїв, і за сумами їхнього статку лідирував Азіатсько-тихоокеанський регіон.

Але в минулому році, після п'ятирічної паузи, в лідери знову вийшла Північна Америка. Зараз там 7 млн мільйонерів - і це на 11% більше, ніж роком раніше. А сумарний їхній капітал додав 12% - до 24 трильйонів 300 млрд доларів.

В Азіатсько-тихоокеанському регіоні ці показники складають 6 і 8,5 відсотка відповідно. Майже на 3% збільшилася кількість багатіїв в Європі, на 7% - на Близькому Сході, ще понад 2,5% відсотка додалося в Африці.

А ось в Латинській Америці кількість мільйонерів зменшилася на 4%, їх там зараз 600 тисяч. Серед країн на перше місце за кількістю багатіїв вийшли Сполучені Штати - там більше 6,5 млн осіб. На другому місці - Японія, далі - Німеччина і Китай. Всього на ці країни припало 63% від загальної кількості мільйонерів в світі.

У дослідженні World health report використовує дані з 71 держави, на частку яких припадає 98% світового ВВП і 99% капіталізації світових фондових ринків. Нагадаємо, що раніше Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі в 2021 році, обігнавши за цим показником свого одвічного конкурента Джефа Безоса. Про це свідчать дані фондового ринку. На цей момент власник Amazon - Джеф Безос, розмістився на другому місці, тоді як Маск фактично за один тиждень нового року зайняв свій п'єдестал.