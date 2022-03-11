British American Tobacco оголосила про звільнення з Росії

19:52 11 березень Київ, Україна

Найбільший виробник цигарок, британська компанія British American Tobacco оголосила, що піде з Росії на тлі військового конфлікту, який розв'язала РФ в Україні. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії.

"Ми дійшли висновку, що володіння бізнесом BAT у Росії більше не є стійким у нинішніх умовах. Сьогодні ми розпочали процес швидкої передачі нашого російського бізнесу у повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства. Окрім продовження виплати зарплати нашим 2500 працівникам, ми зробимо все можливе, щоб гарантувати їхню майбутню зайнятість. Після завершення процесу BAT більше не буде у Росії", - йдеться в повідомленні.

British American Tobacco випускає марки сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike та «Ява», пристрої для нагрівання тютюну Glo та стіки Neo. Компанії належить фабрика «БАТ-СПб» у Петербурзі, яка виробляє сигарети та стіки для нагрівання.



Раніше цього тижня BAT оголосила, що призупинить заплановані інвестиції в Росії і зосередиться на портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва.