British American Tobacco оголосила про звільнення з Росії

Найбільший виробник цигарок, британська компанія British American Tobacco оголосила, що піде з Росії на тлі військового конфлікту, який розв'язала РФ в Україні. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії.
British American Tobacco випускає марки сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike та «Ява», пристрої для нагрівання тютюну Glo та стіки Neo. Компанії належить фабрика «БАТ-СПб» у Петербурзі, яка виробляє сигарети та стіки для нагрівання.
Раніше цього тижня BAT оголосила, що призупинить заплановані інвестиції в Росії і зосередиться на портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва.
Раніше цього тижня BAT оголосила, що призупинить заплановані інвестиції в Росії і зосередиться на портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва.
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