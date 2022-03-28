Turkish Aerospace Industries і «Мотор Січ» підписали договір про постачання вертолітних двигунів - подробиці

Вчора компанії Туреччини та України підписали угоду про співпрацю. Офіційне представництво компанії Turkish Aerospace Industries (Туреччина) розповіло про підписання договору з українською компанією «Мотор Січ». Українське підприємство поставить туркам 14 вертолітних двигунів.

"Ми підписали угоду з "Мотор Січ" на поставку 14 двигунів для багатофункціонального важкого бойового вертольота", - йдеться в повідомленні.

При цьому сума контракту і дата його виконання не вказуються.

Нагадаємо, в квітні 2021 року після поїздки Зеленського в Туреччину з'явилися припущення, що президент України міг привезти зі Стамбула і непублічні домовленості, які можуть стосуватися як закупівель безпілотників "Байрактар", так і можливого продажу туркам акцій підприємства "Мотор Січ", відібраних у китайців.

Як повідомлялося, в березні 2021-го на засіданні РНБО ухвалили рішення повернути завод "Мотор Січ" в державну власність "конституційним способом".