Prozorro: 5 найпопулярніших аукціонів системи

Система Prozorro працює в Україні вже 5 років. Понад 384 тисячі компаній взяли участь у закупівлях за весь період дії порталу. Більш ніж 1,2 млн аукціонів в самих різних напрямках. Наші журналісти зібрали найпопулярніші закупівлі за весь період роботи Prozorro.

ТОП-5 найпопулярніших закупівель:

1) «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Чернігівська область) оголосив тендер, щоб придбати комп'ютер. Очікувана вартість закупівлі становила 48 тис. грн. Поставити комп'ютери були готові 22 компанії. Але переможцем закупівлі став ФОП «Ковалишин Любомир Юрійович» з сумою тендерної пропозиції 29,7 тис. грн.

2) На тендер на маски від «Консультативно-діагностичного центру» Голосіївського району Києва прийшли 23 компанії. Очікувана вартість закупівлі була 415 тис. грн. Постачальники змагалися між собою в аукціоні, в результаті перемогло ТОВ «Смартум Технолоджіс». Сума контракту - 138,6 тис. грн.

3) Привабливим для бізнесу виявився і тендер на кондиціонери, який оголосила Київська військова частина 2451Р. В закупівлі взяли участь 26 компаній. Очікуваний бюджет становив 180 тис. грн. Контракт із замовником на суму 100 тис. грн отримало ТОВ «Євротехніка».

4) В закупівлі меблів, а саме столу для керівника, яку провело Головне управління Національної поліції в Донецькій області, змагалися 27 компаній. Очікувана вартість тендеру була 113 тис. грн. Переміг ФОП «Вакуленко Михайло Леонідович», який запропонував поставити необхідні меблі по 47,1 тис. грн.

5) І закупівлю, яка стала абсолютним чемпіоном за кількістю постачальників, провела компанія «Укрспецекспорт». Їм потрібні були послуги з виконання демонтажних робіт. Очікуваний бюджет становив 376,9 тис. грн. На тендер прийшли 38 постачальників. Перемогло ТОВ «Білдінг Дримс» з сумою пропозиції 99 тис. грн.