01 липня нафта знову зростає в ціні - експерти відзначають приріст на 0,49%

Вартість нафти на світових ринках піднялася - це зафіксувало агентство Bloomberg вранці 01 липня 2021 року. Згідно з даними, марка Brent піднялася на 0,49%. Поставки у вересні обійшлися покупцям у 75,13 долара за барель.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI виросла до 73,57 долара за барель, додавши 0,14%.

Ціни на нафту виросли в четвер, чому сприяло зниження запасів у США, і на тлі того, як інвестори очікують вирішення ключових виробників про те, чи збережуть вони скорочення поставок або послаблять їх у другій половині року. Ціна на нафту WTI виросла більш ніж на 10% в червні, в той час, як нафта марки Brent додала більше 8%, досягнувши максимуму з 2018 року, оскільки збільшилася кількість подорожей влітку і все більше людей пройшли вакцинацію.

Аналітики прогнозували більший глобальний дефіцит пропозиції в другому півріччі, оскільки Організація країн-експортерів нафти і їхні союзники, відомі як ОПЕК+, продовжували практику скороченого видобутку при зростанні попиту.

ОПЕК+ послабила скорочення поставок в період з травня по липень на 2,1 мільйона барелів на добу і зустрінеться в четвер, щоб вирішити, залишити видобуток без змін, або збільшити видобуток, можливо, більш ніж на 1 млн барелів на добу або на більш скромні 0,5 мільйона барелів на добу в серпні. Очікується, що група також обговорить питання про продовження угоди по скороченню пропозиції після квітня 2022 року.