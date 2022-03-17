80% врожаю зібрано - аграрний сектор

11:05 21 жовтня Київ, Україна

Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомляє про результати збору врожаю в аграрному секторі. Згідно з останніми даними, українські сільгоспвиробники зібрали 62,2 млн тонн основних культур з площі 19,9 млн га. Зокрема, зернових і зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн з площі 12,3 млн га (80% до прогнозу).

Відзначимо, що в розрізі культур зібрано:

проса - 234,7 тис. тонн з площі 146 тис. га (97%);

гречки - 93,3 тис. тонн з площі 73,9 тис. га (94%);

соняшнику - 10900000 тонн з площі 5500000 га (87%);

сої - близько 2 млн тонн з площі 966 тис. га (72%);

кукурудзи - 11100000 тонн з площі 2400000 га (44%).

Разом з тим, в Україні накопано 2,4 млн тонн цукрових буряків на площі 56,6 тис. га (26%).

«Зокрема, більшість областей вже зібрали такі культури як: просо - завершують збирання в п'яти областях, і гречка - завершують збирання в шести областях», - підкреслили в Міністерстві.

Про проведення осінньої посівної кампанії: станом на 19 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 6,2 млн га (76% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га площі.

В розрізі культур засіяно:

пшениці - 4600000 га (76% до прогнозу)

ячменю - 628,3 тис. га (66% до прогнозу)

жита - 104,3 тис. га (78% до прогнозу)

ріпаку - 829,8 тис. га (82% до прогнозу).