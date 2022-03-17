80% врожаю зібрано - аграрний сектор

Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомляє про результати збору врожаю в аграрному секторі. Згідно з останніми даними, українські сільгоспвиробники зібрали 62,2 млн тонн основних культур з площі 19,9 млн га. Зокрема, зернових і зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн з площі 12,3 млн га (80% до прогнозу).
Відзначимо, що в розрізі культур зібрано:
- проса - 234,7 тис. тонн з площі 146 тис. га (97%);
- гречки - 93,3 тис. тонн з площі 73,9 тис. га (94%);
- соняшнику - 10900000 тонн з площі 5500000 га (87%);
- сої - близько 2 млн тонн з площі 966 тис. га (72%);
- кукурудзи - 11100000 тонн з площі 2400000 га (44%).
Разом з тим, в Україні накопано 2,4 млн тонн цукрових буряків на площі 56,6 тис. га (26%).
Про проведення осінньої посівної кампанії: станом на 19 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 6,2 млн га (76% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га площі.
В розрізі культур засіяно:
- пшениці - 4600000 га (76% до прогнозу)
- ячменю - 628,3 тис. га (66% до прогнозу)
- жита - 104,3 тис. га (78% до прогнозу)
- ріпаку - 829,8 тис. га (82% до прогнозу).
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