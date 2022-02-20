8,4 млрд гривень за комуналку - дані за серпень 2020

У серпні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд грн (104,3% нарахованих за цей період сум). Про це повідомили в пресцентрі Державної служби статистики України.

"На кінець серпня 2020 р. заборгованість населення по оплаті за постачання і розподіл природного газу склала 21,5 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 16,8 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд, за постачання та розподіл електричної енергії - 5,2 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,0 млрд", - йдеться в повідомленні.

"Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976, в серпні 2020 р. з населенням було укладено 4,5 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 35,3 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 21,2 млн грн", - додали в Держстаті.