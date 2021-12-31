7% українців отримують зарплату понад 25 000 грн

10:01 19 серпень Київ, Україна

Державна служба статистики України опублікувала приблизний рейтинг українських зарплат. Згідно з ним майже 7% українців отримують офіційну зарплату понад 25 тисяч гривень.

За інформацією відомства, в червні найбільша кількість працівників - 20% отримали заробітну плату від 4723 (мінімалки) до 6000 гривень. Менше 4723 грн. заплатили 8,3% працевлаштованих українців. Зарплату 6000,01-6500 грн. отримали 5,6% працівників, 6500,01-7000 грн. - 5,3%, 7000,01-8000 грн. - 7,4%, 8000,01-10000 грн. - 10,9%.

10000,01-12000 грн. заплатили 9,7% українців, 12000,01-15000 грн. - 10,7%, 15000,01-20000 грн. - 10%, 20000,01-25000 грн. - 5,3%. Відзначимо, що середня заробітна плата в червні в порівнянні з травнем збільшилася на тисячу шістсот п'ятьдесят один грн. і досягла 11197 грн.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про підвищення в Україні мінімального розміру зарплати до 5000 гривень з 1 вересня. Він попросив спікера парламенту Дмитра Разумкова провести позачергове засідання ВР 25 серпня з метою голосування за проект закону.

Зеленський також заявив, що в 2021 році мінімалка буде підвищена до 6000 гривень, а потім до 6500.