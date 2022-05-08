$700 млн траншу від МВФ

15:07 04 серпня Київ, Україна

Оскільки в червні минулого року Україною було порушено виконання умов за програмою stand by, МВФ зупинив фінансування. Але вже у вересні цього року продовжиться транш коштів від Міжнародного валютного фонду на суму $700 млн. Про це повідомив радник Олег Устенко.

"Відбулася більш ніж успішна телефонна розмова президента країни (Володимира Зеленського. - ред.) з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ, близько $700 млн", - сказав він "Інтерфакс-Україна".



"Припускаю, що зараз ми рухаємося за наступним сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - сказав радник президента.



При цьому Устенко не виключає можливості продовження термінів дії програми, розрахованої на 18 місяців.



"У нас є серйозний прогрес, і це було відзначено. Так що я не виключаю, що програму можуть продовжити", - додав він.



МВФ в червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири огляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.