7, 935 млрд гривень принесли Запорізькій області податки

Начальник Головного управління ДПС в Запорізькій області Роман Афонов заявив про те, що запорізькі місцеві бюджети отримали 7, 935 млрд гривень від податків і виплат. У порівнянні з тогорічними цифрами, виплати зросли на 346 млн гривень.

Більшу частину доходів скарбниці сформував податок на доходи фізичних осіб - в січні-жовтні перераховано 5,150 млрд, що на 374 мільйонів або на 8 відсотків більше, ніж торік.

Представники малого і середнього бізнесу направили 1, 224 млрд гривень єдиного податку, що перевищило рівень оплати аналогічного періоду 2019 на 81 млн або на 7 відсотків. Так, фізичні особи-підприємці поповнили бюджети на 815 млн, підприємства-юридичні особи - на 150 млн, підприємства сільського господарства - на 259 млн гривень.

Власники і орендарі земель направили в місцеву казну майже 893 мільйони. Зокрема, від СГД-юридичних осіб бюджети отримали 673 мільйони гривень плати за землю, від фізичних осіб - 220 млн.

Крім того, в казну надійшло 151 млн гривень акцизного податку з роздрібних продажів підакцизної продукції, 142 мільйони гривень рентної плати за користування природними ресурсами, 141 млн гривень податку на нерухомість, 91 млн гривень екологічного податку тощо.