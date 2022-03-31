7, 935 млрд гривень принесли Запорізькій області податки

Начальник Головного управління ДПС в Запорізькій області Роман Афонов заявив про те, що запорізькі місцеві бюджети отримали 7, 935 млрд гривень від податків і виплат. У порівнянні з тогорічними цифрами, виплати зросли на 346 млн гривень.
Більшу частину доходів скарбниці сформував податок на доходи фізичних осіб - в січні-жовтні перераховано 5,150 млрд, що на 374 мільйонів або на 8 відсотків більше, ніж торік.
Представники малого і середнього бізнесу направили 1, 224 млрд гривень єдиного податку, що перевищило рівень оплати аналогічного періоду 2019 на 81 млн або на 7 відсотків. Так, фізичні особи-підприємці поповнили бюджети на 815 млн, підприємства-юридичні особи - на 150 млн, підприємства сільського господарства - на 259 млн гривень.
Власники і орендарі земель направили в місцеву казну майже 893 мільйони. Зокрема, від СГД-юридичних осіб бюджети отримали 673 мільйони гривень плати за землю, від фізичних осіб - 220 млн.
Крім того, в казну надійшло 151 млн гривень акцизного податку з роздрібних продажів підакцизної продукції, 142 мільйони гривень рентної плати за користування природними ресурсами, 141 млн гривень податку на нерухомість, 91 млн гривень екологічного податку тощо.
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