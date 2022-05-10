600 млн євро для України від Європейської комісії

Пресслужба Європейської комісії заявила про макрофінансову допомогу для України. У зв'язку з пандемією коронавірусу Європейський Союз прийняв рішення про виплату 600 мільйонів євро.

Коментуючи виплату, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сказав: "Україна як і раніше займає важливе місце в європейському порядку денному. Це наша сусідня країна, і вона належить Європі. Ми схильні пропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 і подолання соціальних та економічних наслідків".

За його словами, це - перший транш надзвичайної макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро, який "підтверджує солідарність ЄС з Україною і наше постійне тісне співробітництво".