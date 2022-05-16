$600 млн - додатковий випуск єврооблігацій Україною

16:00 14 грудня Київ, Україна

Ціноутворення (прайсинг) є одним з істотних інструментів маркетингу. Скориставшись з цього, український уряд змінив ціну на додатковий випуск єврооблігацій. Загальна сума допвипуску склала $600 млн.

Додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з процентною ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких склала $2 млрд, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фото: Украина выполнила прайслинг на еврооблигации - Марченко

Довипуск пройшов з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%. BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами трансакції. Розрахунки з випуску повинні відбутися 18 грудня 2020 року.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій цього року. Розрахункова прибутковість в 6,20% - це найнижча прибутковість по публічних єврооблігаціях в доларах США в історії України. Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства - надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році», - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.