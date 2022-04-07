610 млн гривень: «Нафтогаз» виплатив членам правління річні бонуси

Попри збитковий 2020 рік у компанії НАК "Нафтогаз", правління отримало немислимі річні бонуси. Загальна сума премій, яку отримали члени правління - понад 610 млн гривень. Детальніше в сумах розбиралися наші журналісти.

Так, в листі до наглядової ради новий голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко просить на засіданні розглянути і затвердити звіт про винагороди членів правління.

"Відсутність цієї частини в звіті 2020 (який був, проте опублікований в 2019 році), негативно впливає на імідж компанії і створює основу для зайвих спекуляцій", - пояснює він.

У документах також присутній звіт Комітету. У ньому написано, що в минулому році голова правління Андрій Коболєв отримав 347 млн грн винагороди, незважаючи на збитки Нафтогазу за підсумками року. Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата і лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах в групі Нафтогаз і змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.

Тому при зарплаті в 7,4 млн грн, перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах в Групі Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено в квітні 2021). Загальна винагорода склала 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформаціях, при окладі 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду в 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Леонова з окладом 7,4 млн грн - 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.