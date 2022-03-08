5 млрд на оплату державних гарантійних зобов'язань

ДП "Київський бронетанковий завод" - 82,6 млн грн,

ДП "Шепетівський ремонтний завод" - 292,3 млн грн,

ДП "Житомирський бронетанковий завод" 921,8 млн грн,

ДП "Львівський бронетанковий завод" - 267,6 млн грн,

ПрАТ "Кузня на Рибальській" - 43,1 млн грн,

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - 3 294,6 млн гривень.

За даними Мінфіну, законом про державний бюджет на 2020 рік планові витрати, пов'язані з виконанням державою гарантійних зобов'язань, визначені в сумі 1,6 млрд гривень.

за зобов'язаннями Харківського КБ машинобудування - 23,2 млн грн;

за зобов'язаннями ПАТ "Лисичанськвугілля" - 387 млн грн (або 15,1 млн доларів);

за зобов'язаннями ДП "Укркосмос" - 1343,8 млн грн (або 49,9 млн) Фактично в 2019 році коштами загального фонду проведено видатки, пов'язані з виконанням державою гарантійних зобов'язань, в сумі 1754,1 млн грн, в тому числі:

Як наголошується в документі, виплати плануються за позиками, наданими: