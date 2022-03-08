5 млрд на оплату державних гарантійних зобов'язань

Державні гарантійні зобов'язання будуть виконані в 2021 році, оскільки ця стаття витрат запланована в Держбюджеті на наступний рік. Уряд виділив на ці цілі майже 5 млрд гривень.
Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики і їхній вплив на показники державного бюджету у 2021 році", який підготував Мінфін.
Як наголошується в документі, виплати плануються за позиками, наданими:
ДП "Київський бронетанковий завод" - 82,6 млн грн,
ДП "Шепетівський ремонтний завод" - 292,3 млн грн,
ДП "Житомирський бронетанковий завод" 921,8 млн грн,
ДП "Львівський бронетанковий завод" - 267,6 млн грн,
ПрАТ "Кузня на Рибальській" - 43,1 млн грн,
ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - 3 294,6 млн гривень.
За даними Мінфіну, законом про державний бюджет на 2020 рік планові витрати, пов'язані з виконанням державою гарантійних зобов'язань, визначені в сумі 1,6 млрд гривень.
ДП "Шепетівський ремонтний завод" - 292,3 млн грн,
ДП "Житомирський бронетанковий завод" 921,8 млн грн,
ДП "Львівський бронетанковий завод" - 267,6 млн грн,
ПрАТ "Кузня на Рибальській" - 43,1 млн грн,
ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - 3 294,6 млн гривень.
За даними Мінфіну, законом про державний бюджет на 2020 рік планові витрати, пов'язані з виконанням державою гарантійних зобов'язань, визначені в сумі 1,6 млрд гривень.
Фактично в 2019 році коштами загального фонду проведено видатки, пов'язані з виконанням державою гарантійних зобов'язань, в сумі 1754,1 млн грн, в тому числі:
за зобов'язаннями Харківського КБ машинобудування - 23,2 млн грн;
за зобов'язаннями ПАТ "Лисичанськвугілля" - 387 млн грн (або 15,1 млн доларів);
за зобов'язаннями ДП "Укркосмос" - 1343,8 млн грн (або 49,9 млн)
за зобов'язаннями ПАТ "Лисичанськвугілля" - 387 млн грн (або 15,1 млн доларів);
за зобов'язаннями ДП "Укркосмос" - 1343,8 млн грн (або 49,9 млн)
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