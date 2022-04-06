50 тис грн - до такого рівня хочуть підняти виплати за народження дітей в Україні

На офіційному сайті Верховної Ради з'явилася інформація про новий законопроєкт, який запропонував уряду Комітет з питань молоді та спорту. Пропозиція відомства - збільшити виплати за народження дітей. У законопроєкті пропонують платити 50 тис. грн за першу дитину.

«Члени комітету запропонували підтримати проєкт закону №5585-1, оскільки в ньому пропонується оптимальне співвідношення виплат при народженні першої, другої і третьої дитини», - сказано в повідомленні.

У законопроєкті №5585 пропонується встановити розмір виплати при народженні першої дитини 50 000 гривень, другої дитини - 100 тисяч гривень, на третю і кожну наступну дитину - 150 тисяч гривень.

Також передбачається щорічне збільшення розміру допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.

Раніше говорилося про те, що в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 000 грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.