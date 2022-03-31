500 тисяч захисних масок для працівників «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» серйозно взялася за забезпечення безпеки пасажирських перевезень. В рамках реалізації програми по боротьбі з пандемією коронавірусу працівники філії «Пасажирська компанія» отримали 500 тисяч захисних масок. Зокрема, засоби захисту отримали провідники та інші співробітники УЗ, які контактують з пасажирами.

Урочиста передача партії масок відбулася 3 листопада, в День залізничника - професійне свято всіх працівників «Укрзалізниці».

Після весняного скандалу з фейком про маски з паперових рушників, яким відзначилося попереднє керівництво «Укрзалізниці», новий керівник корпорації Володимир Жмак підійшов до питання дотримання карантинних заходів подвійно відповідально.

«Вперше до контролю якості продукції ми залучили фірми-конкуренти, які переконалися, що маски відповідають всім стандартам захисту», - розповів директор філії УЗ «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський.

Він також зазначив, що «Укрзалізниця» і далі співпрацюватиме з партнерами тільки в умовах прозорості та зрозумілості.

В умовах, що склалися, забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - складне завдання, з яким «Укрзалізниця» впорається гідно. Мобільність працездатного населення забезпечує роботу економіки країни. Незважаючи на те, що через пандемію важко і бізнесу, і владі, команда Володимира Жмака зробить все можливе, щоб люди безпечно могли добиратися до роботи і назад.