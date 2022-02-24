500 млн гривень виплачено аграріям

14:12 02 жовтень Київ, Україна

Мінекономіки України від 1 жовтня затвердило розподіл 181,3 млн грн суб'єктам господарювання АПК для часткової компенсації відсотків за користування кредитами. Про це повідомила пресслужба Міністерства.

«Зазначені кошти отримають близько 3 тис. позичальників, які подали заявки до уповноважених банків. Таким чином, загальна сума виплат в ц.р. за цим напрямком склала 502,6 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Також в Міністерстві уточнили, що загальний обсяг кредитів, залучених суб'єктами АПК України, склав більше ніж 39,4 млрд грн, з них пільгових (що підлягають компенсації) - 12,2 млрд грн, в т.ч. короткострокових - 5,6 млрд грн (45,8%), середньострокових - 3,2 млрд грн (26,3%), довгострокових - 3,4 млрд грн (27,9%).

За видами діяльності позичальників зазначені кошти розподілилися наступним чином: галузь тваринництва - 2,1 млрд грн (17,8%), інші галузі - 10,1 млрд грн (82,2%).

Середні процентні ставки банків, під які суб'єкти господарювання АПК залучали кредити, склали 14-16% річних.

«Нагадаємо, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення» у 2020 р. передбачено виділення 1,2 млрд грн. У січні-серпні фактично використано 42% від запланованого», - резюмується в повідомленні.