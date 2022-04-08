500 млн гривень для підтримки аграріїв - бюджет 2021

Земельна реформа, а також відкриття ринку землі вимагає втручання з боку держави. Відповідно до думки заступника міністра економіки Тараса Висоцького, український уряд готовий виділити фінансування для підтримки аграрного сектора і сільгоспвиробників.
Український уряд в бюджеті на 2021 передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи. Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький в ході круглого столу, організованого USAID.
За його словами, хоча закон про ринок землі дозволяє покупку до 100 га в одні руки, держава буде компенсувати відсотки по кредитах під покупку земельних ділянок розміром до 20 га, оскільки пріоритетом уряду є підтримка сімейних фермерських господарств.
Він зазначив, що за цією програмою підтримки купівлі землі будуть виплачувати 3% ставки кредиту, все інше буде компенсувати держава. Висоцький додав, що в цілому бюджет держпідтримки аграріїв на 2021 складе 4,5 млрд грн.
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