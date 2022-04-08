500 млн гривень для підтримки аграріїв - бюджет 2021

Земельна реформа, а також відкриття ринку землі вимагає втручання з боку держави. Відповідно до думки заступника міністра економіки Тараса Висоцького, український уряд готовий виділити фінансування для підтримки аграрного сектора і сільгоспвиробників.

Український уряд в бюджеті на 2021 передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи. Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький в ході круглого столу, організованого USAID.

"На першому етапі земельної реформи тільки фізичні особи зможуть купувати і, відповідно, тільки фізособи зможуть брати кредит на покупку землі. Передбачена компенсація відсотків на покупку до 20 га землі ... за нашими розрахунками, на реалізацію цієї програми відразу після запуску ринку землі (у липні 2021 р.) піде 500 млн грн", - сказав Висоцький.

За його словами, хоча закон про ринок землі дозволяє покупку до 100 га в одні руки, держава буде компенсувати відсотки по кредитах під покупку земельних ділянок розміром до 20 га, оскільки пріоритетом уряду є підтримка сімейних фермерських господарств.

Він зазначив, що за цією програмою підтримки купівлі землі будуть виплачувати 3% ставки кредиту, все інше буде компенсувати держава. Висоцький додав, що в цілому бюджет держпідтримки аграріїв на 2021 складе 4,5 млрд грн.