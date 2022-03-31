4 липня Україна покине угоду СНД про захист прав споживача

4 липня Україна офіційно перестане бути учасницею угоди країн СНД. Наша країна вже розірвала кілька договорів, зараз це - угода про захист прав споживачів. Поступово розриваючи низку угод, Україна підкреслює своє небажання знаходитися в співдружності з агресором - Російською Федерацією.

«Вийти з Угоди про основні напрямки співробітництва держав - учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів, укладеної 25 січня 2000 року в Москві і ратифікованої законом України від 7 березня 2002 року», - йдеться в документі.

Чому Україна виходить з СНД?

Співдружність Незалежних Держав - це регіональна міжнародна організація, створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях. Україна була одним з членів-ініціаторів створення СНД. Україна і Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія почала війни на їхніх територіях.

Україна вийшла з низки угод СНД: