400 млн євро - саміт ЄС і України

В Україну знову прибудуть гроші з Євросоюзу. Саміт країн мав великий успіх, а значить - досягнуто домовленостей щодо п'яти великих проєктів.

Україна на саміті з Європейським союзом в Брюсселі провела величезну роботу і в результаті були підписані п'ять важливих угод з ЄС і ЄІБ (Європейським інвестиційним банком) на загальну суму близько 400 млн євро.

Одна з них - «Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні». 10 млн євро будуть спрямовані в економіку України для різних проєктів по малому і середньому бізнесу. Також в цій програмі закладена і підтримка місцевих громад. Ще одна угода - «Програма ЄС «Міцні регіони». У неї буде вкладено 30 млн євро, суть її полягає в допомозі східним регіонам нашої країни, які постраждали від військової агресії РФ і пандемії. 20 млн євро спрямують на те, щоб працювати з громадянським суспільством України.

Угода з ЄІБ на 300 млн євро має на увазі проєкт «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Йдеться про реконструкцію з використанням сучасних технологій. Ще 30 млн підуть на програму «Логістична мережа (Модернізація і цифровізація Укрпошти)».

Крім усього були окреслені плани спільної роботи на 2021 рік.