400 міжнародних компаній приєдналися до коаліції для інвестицій в Україну — Шмигаль

15:19 22 червня Київ, Україна

Вже 400 міжнародних компаній взяли участь у коаліції для інвестицій в Україну. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Лондоні на Конференції з відновлення України.

"Разом із нашими міжнародними партнерами ми формуємо коаліцію відновлення We build Ukraine. Разом із бізнесом з України та всього світу ми також формуємо коаліцію для інвестицій в Україну Ukraine Business Compact, і вже 400 міжнародних компаній приєдналися до відповідної ініціативи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що для відновлення приватних інвестицій необхідно створити дієвий та ефективний інструмент страхування воєнних ризиків. Разом із ЄС, Норвегією, Швейцарією, ЄБРР підписали угоду про спільну роботу з цього напрямку. Також буде перезапущено ринок страхування.

“Ми вже маємо перемогу на цьому шляху. Багатостороннє агентство з гарантій та інвестицій MIGA групи Світового банку почало надавати гарантії страхування військових ризиків в Україні. І відповідну угоду було підписано з німецьким банківським холдингом ProCredit”, – сказав Шмигаль.

За його словами, під час конференції було підписано низку угод у різних сферах.