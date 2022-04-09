406 тисяч українців отримали роботу через центри зайнятості

З початку карантину в березні 2020 року українці регулярно отримують допомогу від держави і можуть отримати роботу з центру зайнятості. Згідно з даними статистики, близько 406 тисяч українців вийшли зі статусу «безробітний» завдяки центрам зайнятості.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Ми - бідна країна Європи з величезною часткою тіньової економіки. Якщо людина працює в тіні, не працевлаштована, то вона і в службу зайнятості не може стати. Це правда, держава не зможе її захистити", - підсумував глава комітету ВР.

Слід зазначити, що уряд пропонує програми підтримки людей, які частково втратили працездатність. За словами політика, Україна не може платити цим людям такі гроші, як, наприклад, Польща, але робить посильну допомогу.

Нагадаємо, що у всіх країнах Європи разом з ЄС і державами, що не входять до Співдружності, - станом на вересень місяць було 13 млн 613 громадян, які не мають роботи. Безробіття в дев'ятнадцяти країнах єврозони склало рекордні за два роки 8,3 відсотка. Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства опублікувала дані по працевлаштуванню населення в період карантину. Так, за допомогою місцевих центрів зайнятості в червні працевлаштувалися близько 54 тисяч осіб, а це майже на 35% більше, ніж в травні 2020 року.