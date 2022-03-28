4,5 млрд гривень закладено в Держбюджет в 2021 році

До Державного бюджету 2021 внесли правки до другого читання. У проєкті запропоновано виділити дотації на аграрний сектор. Згідно з цифрами, аграрії зможуть отримати близько 4,5 млрд гривень від держави.

Про це свідчать дані в порівняльній таблиці, розміщеній на сайті парламенту.

Так, профільний комітет ВРУ частково врахував пропозиції депутатів про збільшення в бюджеті-2021 коштів на дотації сільгоспвиробникам і збільшив фонд бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150) на 500 млн - до 4,5 млрд грн.

Згідно з документом, до законопроєкту було подано правки на мільярди гривень. Зокрема, від різних депутатів і груп парламентаріїв надходили такі пропозиції: передбачити допомогу постраждалим від посухи аграріям (3 млрд грн), суб'єктам рослинництва на зрошуваних землях (200 млн грн), загальне збільшення за програмою на 1,44 млрд грн, на 4,44 млрд грн, на 3,3 млрд грн, на 1,4 млрд грн, а також низка пропозицій щодо збільшення фінансування різних напрямків (виноградарство, тваринництво, допомога фермерським господарствам, селекція і т.д.).