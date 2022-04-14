424,4 млн гривень - дохід ОГХК за 2020 рік

Пресслужба Фонду державного майна заявила про фінансовий результат роботи АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Згідно з цифрами, чистий прибуток в 2020 році склав 424,4 млн гривень. У порівнянні з першими трьома кварталами 2019 року прибуток зріс в 4 рази.

Згідно з фінансовим планом ОГХК, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 18 листопада поточного року, прибуток компанії за підсумками 2020 року повинен скласти 575,6 млн гривень. Виплати на користь держави очікуються в розмірі 344,6 млн гривень, з яких 104,2 млн гривень - податок на прибуток підприємства.

У 2018 році чистий прибуток ОГХК, згідно з результатами фінансового аудиту, склав 114,8 млн грн, чистий дохід від реалізації продукції - 3,21 млрд грн. Нагадаємо, ОГХК, до складу якої входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, є одним з найбільших виробників титанової сировини в світі.

ОГХК входить до переліку об'єктів великої приватизації, активи компанії за підсумками 2018 року оцінені в 3,4 млрд гривень. До ОГХК наявний інтерес у інвесторів з Австрії, Японії, ОАЕ і низки інших держав.