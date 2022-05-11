300 млн доларів для України від Світового банку

В Україну прийде додаткове фінансування в розмірі 300 млн доларів. Таке рішення прийняв Всесвітній банк для боротьби нашої країни зі спалахами Covid-19.

Відзначається, що рада виконавчих директорів Світового банку затвердила Україні кредит у розмірі 300 млн доларів для другого додаткового фінансування протидії Covid-19 в рамках проєкту модернізації мереж соціального захисту.

Додаткове фінансування допоможе зміцнити програму гарантованого мінімального доходу (GMI) в Україні, щоб не допустити, щоб близько мільйона українців опинилися за межею бідності через пандемію Covid-19.

Відзначається, що це друге додаткове фінансування в рамках проєкту після того, як 30 квітня 2020 було схвалено 150 млн доларів. Нагадаємо, раніше Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) схвалила два кредитні проєкти для України: €340 млн в рамках Програми відновлення та €100 млн на розвиток доріг в Луганській області.