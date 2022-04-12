2 млн пасажирів за два місяці і лише 17% компенсації за пільговиків

Регіональна філія «Південна залізниця» відзвітувала про обсяги пасажирських перевезень: за вересень-жовтень 2020 року приміські поїзди перевезли 1,985 млн пасажирів, серед яких майже 915 тисяч - пасажири пільгових категорій.

Також стало відомо, що за останні 10 місяців «Південна залізниця» отримала від місцевих органів виконавчої влади лише 17% від обов'язкового обсягу компенсації за перевезення пільговиків. Загальна сума компенсації за 10 місяців становить 51,4 млн гривень, а виплачено державою лише близько 9 млн гривень, серед яких 465,7 тисячі гривень - погашення заборгованості за минулий рік.

Більше як 70% збитків відшкодовуються в Кіровоградській (163,0 тис. грн) і Донецькій (4,0 тис. грн) областях. Третина суми, що підлягає компенсації, отримана філією від місцевих органів влади Сумської (2089,6 тис. грн), Полтавської (2299,3 тис. грн), Чернігівської (753,8 тис. грн) і Луганської (10,2 тис. грн) областей.

Незважаючи на несумлінне виконання своїх зобов'язань місцевими органами влади, команда керівника «Укрзалізниці» Володимира Жмака продовжує стежити за безперебійністю перевезень пасажирів, максимально забезпечуючи безпеку громадян в умовах пандемії. Крім того, за останні два місяці УЗ збільшила кількість поїздів на декількох приміських напрямках в Київській, Львівській і Донецькій областях.