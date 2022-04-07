200-гривнева купюра - найпопулярніша в Україні

Пресслужба Національного банку України опублікувала в Facebook дані про готівковий обіг грошей в Україні. Згідно з основними цифрами, найпопулярнішою купюрою є 200-гривнева банкнота і монети в 10 копійок.
Станом на 1 жовтня 2020 року на одного українця припадала 71 банкнота і 187 оборотних і розмінних монет, які є засобом платежу. На початок 2020 року ці цифри були приблизно в таких же межах: 70 банкнот і 182 монети.
За даними Нацбанку, в готівковому обігу за кількістю найбільше знаходиться:
- банкнот номіналом в 200 гривень - 685,1 млн штук (23,1% від усієї кількості банкнот в обігу);
- монет номіналом 10 копійок - 3 915,3 млн штук (29% від усієї кількості монет в обігу).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі