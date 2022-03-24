2021 рік стане роком переходу «Укрзалізниці» від збиткової компанії до прибуткового бізнесу, - Володимир Жмак

17:26 29 жовтня Київ, Україна

На минулiй сьогоднi пресконференції, присвяченій роботі української залізної дороги, нинішній глава Укрзалізниці Володимир Жмак заявив, що в наступному році планується інвестиція в розмірі 26 млрд грн, спрямована на поліпшення інфраструктури, пасажирських перевезень та закупівлю нових локомотивів і вантажних вагонів. Це істотно збільшить ефективність роботи компанії і зробить її прибутковою.

«2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес. Це не ілюзія, не вигадки, наступний рік Укрзалізниця має закінчити з прибутком не паперовим, у вигляді курсових різниць, а з реальними цифрами», — наголосив він.

Так, за словами Володимира Жмака, із вищевказаної суми запланованих інвестицій 7 млрд грн будуть направлені на оновлення парку вантажних вагонів.

«На сьогодні на ринку вантажних вагонів Укрзалізниця займає, як для монополіста, занизьку частку — 19%. Цю ситуацію ми будемо виправляти досить агресивно і якомога швидше: з 19% ми хочемо до кінця наступного року підвищити нашу частку ринку до 35-40%», — повідомив очільник Укрзалізниці.

Також на 2021 рік запланований обсяг інвестицій у локомотивне господарство складає 4,1 млрд грн. Крім цього, компанія має на меті у 2022 році розпочати закупівлю нових електровозів.

«Наш парк електровозів датується 70-80-ми роками минулого сторіччя, й ми не можемо таким парком забезпечити наші амбітні плани росту вантажних перевезень. Тому ми будемо переконувати нашого акціонера — українську державу, що у цьому напрямку нам потрібна допомога», — додав Володимир Жмак.

Наступними напрямками інвестицій 2021 року він назвав залізничну інфраструктуру, в оновлення якої планується направити 9,4 млрд грн та пасажирські перевезення – 2 млрд грн відповідно.

Очільник компанії також наголосив, що нарешті держава звернула увагу на Укрзалізницю, й в рамках фінансування розвитку компанії у проєкті державного бюджету на 2021 рік закладено придбання 100 пасажирських вагонів на суму орієнтовно 2,7 млрд грн, а також електрифікація декількох важливих ділянок на суму приблизно 1 млрд грн.

«Загалом ці цифри стануть основою нашого фінансового плану на 2021 рік, який ми незабаром презентуємо наглядовій раді компанії, Міністерству інфраструктури та Кабінету Міністрів», — резюмував Володимир Жмак.