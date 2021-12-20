2010-2021 рік: Міжнародні резерви України

За підсумками 2020 року в Україні зросли міжнародні резерви. У грошовому еквіваленті вони склали 29,13 млрд доларів, оскільки приріст склав понад 15%. На інфографіці ви можете розглянути зміни цього показника з 2010 року.

В кінці 2010 року обсяг золото-валютних резервів України склав 34,58 млрд доларів і з того часу знижувався кілька років поспіль.

У 2011 році обсяг ЗВР був 31,8 млрд доларів (-8%), в 2012-му - 24,55 млрд доларів (-23%), в 2013-му - 20,42 млрд доларів (-16,8%). До кінця 2014 року золото-валютні резерви держави скоротилися на 63,3% - до 7,5 млрд доларів. У наступному році зросли на 77,3% - до 13,3 млрд доларів.

У 2016 році обсяг ЗВР України склав 15,54 млрд доларів (+16,8%), в 2017-му - 18,81 млрд доларів (+ 21%), в 2018-му - 20,82 млрд доларів (+10,7%), в 2019-му - 25,3 млрд доларів (+21,5%).

В кінці січня 2020 року золото-валютні резерви України досягли 26,29 млрд доларів, в кінці січня 2021-го вони були на рівні 28,82 млрд доларів (+9,6% в порівнянні з роком раніше).

У лютому цього року ЗВР склали 28,54 млрд доларів, це на 1% менше, ніж в лютому минулого року.