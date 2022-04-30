2,664 млрд гривень вторгував Мінфін на продажу ОВДП

Міністерство фінансів України 1 грудня провело вдалий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила пресслужба відомства.

Вказується, що в рамках даної ініціативи Мінфіну вдалося отримати в державний бюджет України 2,664 млрд гривень шляхом продажу ОВДП. Відзначимо, що мова йде про цінні папери з терміном обігу в три місяці, один і три роки. Найбільше на аукціоні були популярні тримісячні ОВДП.

Завдяки продажу паперів в бюджет України вдалося залучити близько 1,96 млрд грн. Нещодавно глава ради Національного банку України заявив, що вперше з початку року в листопаді українці купили іноземної валюти більше, ніж продали.

Відомо, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку за тиждень впав на 0,5% під впливом перевищення попиту на іноземну валюту над пропозицією, що частково закривалося коштом валютної позиції банків.