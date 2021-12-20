25 млн євро для Украероруху від ЄБРР

18:51 14 липень Київ, Україна

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) отримає кредит на суму 25 млн євро від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для поповнення оборотних коштів. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Угода підписали 10 липня асоційований директор, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький і керівник Украероруху Андрій Ярмак в присутності міністра інфраструктури Владислава Криклій в Міністерстві інфраструктури України. Розрахований на три роки кредит - це необхідна підтримка ліквідності стратегічного підприємства, виявилося в складному фінансовому становищі через глобальну кризу галузі.

«Цільовим призначенням кредиту буде поповнення оборотних коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов'язкових платежів і фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат, - повідомив керівник Украероруху Андрій Ярмак. - Це дозволить сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства з кризи і стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства в повному обсязі ».

Украерорух фінансується тільки за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування. В результаті безпрецедентної кризи галузі держпідприємство виявилося перед загрозою втрати можливості підтримувати операційну діяльність і виконувати соціальні гарантії перед працівниками.

На відміну від авіакомпаній, провайдер аеронавігаційного обслуговування не може зупиняти свою діяльність, адже є частиною критичної інфраструктури для держави. Необхідно забезпечувати його безперебійну роботу, щоб гарантувати належний рівень безпеки польотів в українському небі.

Щоб забезпечити безперебійну роботу, Украерорух уже ввів ряд антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних і експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня, не впливає на безпеку аеронавігаційного обслуговування. Однак прогнозовані втрати грошових потоків в 2020 році приведуть до дефіциту обігових коштів для фінансування діяльності протягом наступних місяців. Зауважимо, що подальше середньо- і довгостроковий прогнози для України по відновленню кількості польотів в повітряному просторі країни коливаються між позитивними темпами відновлення, що досягають 75% трафіку 2019 до кінця 2020 року, і тривалим повільним відновленням протягом 3 років.