24 млрд гривень видали 10 000 українцям - Мінекономіки

Пресслужба Міністерства економіки України опублікувала звіт про роботу програми «Доступні кредити 5-7-9%». З початку її старту - 1 лютого 2020 року - понад 10 000 українців змогли скористатися кредитними коштами. У звіті є і загальна сума виданих грошей - 24 млрд гривень.

Із загальної суми в 24 млрд 12,9 млрд грн - рефінансування раніше отриманих позик, 4,3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції. 6,7 млрд грн - як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%.

Найбільш активними учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі і виробництва (19%), промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

За минулий тиждень видали 519 кредитів на понад 1,4 млрд грн.