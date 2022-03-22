22 червня ПФУ перерахував 2 млрд гривень на липневі пенсії

Пресслужба Пенсійного фонду України розповіла про плани та новини відомства. Серед найважливіших новин - фінансування пенсій в липні. 22 червня на ці цілі було спрямовано понад 2 млрд гривень, а значить - виплати здійсняться за графіком.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 2,1 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 38,0 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві пишуть, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Серед новин відомства також повідомлення про плановане підвищення пенсійного віку в Україні. Однак цей проєкт лише розглядається урядом.