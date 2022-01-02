21 серпня 2020: коригування за цінами на нафту

Вартість нафти 21 серпня 2020 роки знову змінилася в порівнянні з попередніх днем. Гостра реакція ф'ючерсів на світову і американську економіку змінили ціну майже на 0,13%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні в п'ятницю вранці в ході торгів змінилися в ціні до 45,06 долара за барель. Про це пише Bloomberg. За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,36%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI виросла до 42,94 долара за барель, додавши 0,28%.

Нагадаємо, ОПЕК і партнери закликали країни, які перевищили квоти на видобуток нафти в рамках обмежувальної угоди, посилити скорочення в серпні-вересні на тлі побоювань про повільне відновлення попиту. При цьому група зазначила, що попит зможе досягти докризових рівнів до кінця року.

«Грунтуючись на середніх прогнозах різних організацій, включаючи ОПЕК, EIA і МЕА, передбачається, що в четвертому кварталі світ досягне близько 97% докризового попиту на нафту, що є великим відновленням після величезних знижень в квітні і травні», - сказав міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман.