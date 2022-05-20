2021 - рік інвестицій та поліпшення якості пасажирських перевезень

Бюджет України на 2021 рік став першим за всю історію незалежності країни, де передбачили інвестиції в розвиток української залізниці.

«Вперше за 29 років державний бюджет передбачає кошти на закупівлю пасажирських вагонів і модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень», - зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак.

Гроші, передбачені в новому бюджеті, підуть на покупку і оновлення пасажирських вагонів, а також модернізацію інфраструктури залізниці. Також передбачено кошти на електрифікацію ділянок Черкаси - їм. Тараса Шевченка, Житомир - Новоград-Волинський та шляхів до станції Васильків-2 з облаштуванням пасажирської платформи для запуску приміських електричок маршрутом Київ - Васильків.

Крім того, керівництво «Укрзалізниці» знайшло вихід зі збитковості пасажирських перевезень шляхом укладення публічних договорів з місцевими органами влади на приміські електропоїзди. Це вимушений крок, на який УЗ йде через величезні борги перед нею з боку місцевої влади за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Відзначається, що тільки Міністерство освіти і науки України вже заборгувало понад 1 млрд грн компенсацій. Приблизно такий же борг у обласних адміністрацій перед «Укрзалізницею».

Тепер великі компанії і обладміністрації, зацікавлені в комфортних умовах перевезення співробітників і населення, повинні укладати договори з УЗ на приміські залізничні перевезення.

«Підхід простий: є договір - є електричка і якісний сервіс, немає договору - будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого варіанту впливу на місцеві органи влади у нас практично немає», - заявив Володимир Жмак.

Крім публічних договорів, виведення пасажирських перевезень зі збитковості буде відбуватися шляхом боротьби з безквитковим проїздом. Для цього буде збільшено штат контролерів і встановлені додаткові турнікети на станціях приміських поїздів.