1 млн українців можуть втратити субсидії

Система нарахування субсидій в Україні може змінитися - це спричинить і скорочення кількості одержувачів. Експерти підраховують, що ліквідація комісії з питань призначення субсидій - неоднозначне рішення. Через нову систему субсидії може втратити 1/3 всіх одержувачів.
Відомо, що зараз субсидії отримують приблизно 3 млн українців. Тоді як незабаром кількість таких громадян скоротиться на 1 млн.
Нагадаємо, що раніше в Міністерстві соціальної політики пообіцяли, що виняткові справи про призначення житлових субсидій розглядатимуть швидше. Йдеться про окремі випадки, частку яких раніше вирішували спеціальні комісії. Тепер їх розглядатимуть органи соціального захисту населення.
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