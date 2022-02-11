1 млн українців можуть втратити субсидії

Система нарахування субсидій в Україні може змінитися - це спричинить і скорочення кількості одержувачів. Експерти підраховують, що ліквідація комісії з питань призначення субсидій - неоднозначне рішення. Через нову систему субсидії може втратити 1/3 всіх одержувачів.

Відомо, що зараз субсидії отримують приблизно 3 млн українців. Тоді як незабаром кількість таких громадян скоротиться на 1 млн.

«Якщо сьогодні у нас близько трьох мільйонів домогосподарств отримують субсидії, то прогнозую, що в наступний опалювальний сезон їх буде не більше двох мільйонів», - кажуть експерти.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві соціальної політики пообіцяли, що виняткові справи про призначення житлових субсидій розглядатимуть швидше. Йдеться про окремі випадки, частку яких раніше вирішували спеціальні комісії. Тепер їх розглядатимуть органи соціального захисту населення.