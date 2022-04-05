1 мільйон тонн вантажів на добу - плани «Укрзалізниці»

Обсяги перевезення вантажів поїздами «Укрзалізниці» поступово ростуть. Кілька днів тому новий керівник УЗ Володимир Жмак повідомив в своєму Telegram-каналі про новий рекорд щодобових перевезень вантажів. Він склав 895 тисяч тонн.

"Впевнено рухаємося до позначки в мільйон тонн. А до того ж рекордною є і частка вантажних вагонів УЗ, залучених в процесі перевезень - 28% від загальної кількості", - розповів про успіхи компанії Володимир Жмак.

Те, що таких показників вантажоперевезень вдалося досягти, використовуючи всього 28% вантажних вагонів, говорить про високий потенціал можливостей. Грамотний маркетинг нового керівництва дозволить реалізувати його повною мірою і вивести компанію на високий рівень прибутковості.

Нагадаємо, що на минулій до цього пресконференції Володимир Жмак повідомив про 814 тисяч тонн перевезених за добу вантажів. Отже, обсяги продовжують зростати, незважаючи на економічну кризу, спровоковану епідемією коронавірусу.

Володимир Жмак прогнозує зростання обсягів вантажів шляхом зміни «Укрзалізницею» парадигми обслуговування вантажовласників:

«Ринок отримав сигнал, що ми можемо якісно і швидко перевозити вантажі залізницею, а нове керівництво компанії готове до конструктивного діалогу щодо вдосконалення співпраці і тарифної політики».

Не залишається сумнівів, що грамотно побудований менеджмент Володимира Жмака дозволить досягти поставленої мети в мільйон тонн вантажів щодоби вже до кінця 2020 року.