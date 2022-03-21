10 млрд доларів держборгу Україна виплатить за 12 місяців

На офіційному сайті Національного банку України з'явився звіт фінансової стабільності. Згідно з даними, представленими там, країна повинна погасити державний борг. Йдеться про виплату 10 млрд доларів за 12 місяців.

За інформацією від НБУ, протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати за державним та гарантованим державою боргом для Кабміну і НБУ перевищать 10 мільярдів доларів. Ще близько 130 мільярдів гривень державі потрібно буде виплатити для погашення основного боргу і відсотків в гривневому сегменті. Причому тут мова йде про виплати до кінця цього року.

Допомогти з фінансуванням нашій країні може додаткова емісія спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму до 650 мільярдів доларів. Такий хід для відновлення світової економіки від коронакризи розглядає Міжнародний валютний фонд.

При цьому раніше НБУ повідомляв, що Україна пережила "коронакризу". А значить можна буде згортати і програми підтримки, які діяли в країні.