100 нових і 50 модернізованих пасажирських вагонів чекають на «Укрзалізницю» у 2021 році

Поліпшення комфорту, якості і доступності послуг з перевезення пасажирів українською залізницею - те, що найбільше цікавить громадян України. Керівник УЗ Володимир Жмак знає і розуміє це, тому, незважаючи на важке фінансове становище компанії на цей момент, в сферу пасажирських перевезень передбачили істотну суму інвестицій, які гарантовано будуть реалізовані в найближчий рік.

Рекордне за останні десятиліття оновлення вагонного парку очікує філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця». Буде придбано 100 нових сучасних вагонів, на які вже виділили 2,7 млрд гривень, і виконаний капітально-відновний ремонт 50 наявних вагонів. На модернізацію передбачено 450 млн гривень з державного бюджету.

«У пріоритеті проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки модернізації за 30% вартості нового вагона за фактом отримуємо майже новий вагон», - розповів директор «Пасажирської компанії» Олександр Перцовський.

Пасажирів «Укрзалізниці» очікують повністю оновлені кузови вагонів з даховими кондиціонерами, ролетними системами замість ганчір’яних штор і індивідуальними USB-розетками. В купе передбачені системи клімат-контролю, підсклянки, вбудовані в столик, і інші елементи, які підвищують комфорт.

Нагадаємо, що найбільш прибутковою галуззю для «Укрзалізниці» є вантажоперевезення. Але завдяки грамотному менеджменту, нове керівництво змогло знайти кошти для підтримки пасажироперевезень.

Позитивні новини є і в сфері вантажних перевезень. Не чекаючи інвестицій 2021 року, новій команді вдалося налагодити високі обсяги вантажоперевезень вже в цьому році. За даними на жовтень 2020 року, вантажообіг на внутрішньому сполученні «Укрзалізниці» склав 6163 млн т/км. Це рекордний показник за останні три роки, і він продовжує зростати.