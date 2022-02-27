$100 млн від Світового банку отримає Україна на кредити малому і середньому бізнесу

Як повідомляє пресслужба Світового банку, рішенням Ради виконавчих директорів банку була узгоджена і затверджена додаткова сума в 100 млн доларів США, яка буде надана Україні для проєкту Доступ до довгострокового фінансування в рамках боротьби з наслідками пандемії COVID-19.

Український державний АТ "Укрексімбанк" є позичальником і виконавцем чинного проєкту банку "Доступ до довгострокового фінансування". Виділені додаткові кошти "Укрексімбанк" використовує для надання позик експортноорієнтованим малим і середнім підприємствам (МСП), які постраждали від пандемії COVID-19. Проєкт зосереджений на наданні субкредитів з більш тривалим терміном погашення, ніж ті, які зараз пропонуються на ринку.

"Протягом багатьох років Світовий банк підтримує малий і середній бізнес, який повинен стати основою економіки України. Ці нові позики від "Укрексімбанку" створять робочі місця, стимулюють конкурентоспроможність, допоможуть українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном, збільшувати доходи і сприяти зменшенню рівня бідності в міру виходу України з пандемії", - заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Проєкт "Доступ до довгострокового фінансування" на загальну суму в 150 мільйонів доларів США впроваджується з літа 2018 року і вже забезпечив істотний позитивний вплив на сектор малого та середнього підприємництва. В рамках проєкту профінансовано понад 50 МСП підприємств з усієї України. Більшість бізнесів, які підтримує проєкт, здійснюють свою діяльність в секторах сільського господарства та харчової промисловості, де в українських експортерів є суттєва конкурентна перевага, і де МСП традиційно відіграють провідну роль.

В рамках проєкту також надані позики фірмам, що здійснюють діяльність в різних виробничих галузях: виробництво гірського устаткування і холодильних установок, стоматологічного та електричного обладнання, пластикової упаковки, деревообробки, ткацтва килимів і т.п. Проєкт допоміг цим МСП поліпшити конкурентні переваги в порівнянні з великими підприємствами.

З моменту приєднання України до Групи Світового банку в 1992 році зобов'язання банку перед країною склали понад 13 млрд доларів США в рамках близько 70 проєктів і програм.